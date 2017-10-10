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Исполнитель роли Николая II боится ехать в Россию на премьеру «Матильды»

10.10.2017 17:47 ПЛН, Псков

Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший цесаревича Николая в фильме Алексея Учителя «Матильда», опасается за свою жизнь и не приедет на премьерный показ фильма в Россию. Об этом сообщает РБК.

«Я боюсь, что мне причинят вред или нападут на меня», - прокомментировал он. Ларс Айдингер подчеркнул, что в России уже были попытки нападений на режиссера картины Алексея Учителя. Он привел в пример случай, когда неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в студию режиссера в Санкт-Петербурге. «Я встревожен этими инцидентами и боюсь подвергать себя риску», - добавил он.

Актер также признался, что был удивлен критикой, которая звучит в отношении фильма. «Мы на такое не рассчитывали», - подчеркнул он. «Прежде всего мы хотели сделать фильм о Николае II, отдать должное его личности, а не компрометировать его. Мы никого не хотели провоцировать и обижать. В этом фильме нет никаких провокационных сцен. Есть любовная сцена, но там ничего особо не видно. Очень уважительное отношение к теме...», - заверил Ларс Айдингер.

Он также отметил, что очень гордится своей работой, назвал ленту «настоящим произведением искусства» и заявил, что хотел бы снова поработать с Учителем. Он также предположил, что после просмотра мнения многих, кто сегодня критикует фильм, изменится.

Напомним, премьера фильма «Матильда» в России запланирована на 26 октября. Картина еще до выхода в прокат подверглась критике. В частности, против фильма, в котором рассказывается о романе будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, последовательно в течение нескольких месяцев выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, лента оскорбляет чувства верующих.

Источник: Псковская Лента Новостей



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