Президент Каталонии попросил парламент отложить объявление независимости

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Президент Каталонии Карлес Пучдемон попросил парламент отложить вопрос о независимости региона от Испании. Соответствующее заявление он сделал вечером 10 октября в каталонском парламенте, передает «Meduza».
В противном случае, сказал Пучдемон, возможность диалога будет закрыта. Ожидалось, что в ходе выступления 10 октября Пучдемон объявит о независимости региона на основании результатов референдума, прошедшего 1 октября.
По принятому каталонским парламентом (и признанному Испанией неконституционным) закону, после объявления результатов референдума палата должна в течение 48 часов принять декларацию независимости.
Перед речью Пучдемона власти Испании призвали его «не делать ничего необратимого». Председатель Европейского совета Дональд Туск предостерег Пудчемона от решений, которые «сделают диалог невозможным».
1 октября в Каталонии провели референдум о независимости, на котором, по утверждению региональных властей, 90% участников высказались за отделение от Испании. Конституционный суд страны объявил голосование незаконным.
Правительство Испании попыталось сорвать голосование. На некоторых участках для разгона людей применялись резиновые пули. Власти Каталонии объявили, что в день голосования пострадали более 800 человек.
Источник: Псковская Лента Новостей