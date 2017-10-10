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Президент Каталонии попросил парламент отложить объявление независимости

10.10.2017 20:48 ПЛН, Псков

Президент Каталонии Карлес Пучдемон попросил парламент отложить вопрос о независимости региона от Испании. Соответствующее заявление он сделал вечером 10 октября в каталонском парламенте, передает «Meduza».

В противном случае, сказал Пучдемон, возможность диалога будет закрыта. Ожидалось, что в ходе выступления 10 октября Пучдемон объявит о независимости региона на основании результатов референдума, прошедшего 1 октября. 

По принятому каталонским парламентом (и признанному Испанией неконституционным) закону, после объявления результатов референдума палата должна в течение 48 часов принять декларацию независимости.

Перед речью Пучдемона власти Испании призвали его «не делать ничего необратимого». Председатель Европейского совета Дональд Туск предостерег Пудчемона от решений, которые «сделают диалог невозможным».

1 октября в Каталонии провели референдум о независимости, на котором, по утверждению региональных властей, 90% участников высказались за отделение от Испании. Конституционный суд страны объявил голосование незаконным.

Правительство Испании попыталось сорвать голосование. На некоторых участках для разгона людей применялись резиновые пули. Власти Каталонии объявили, что в день голосования пострадали более 800 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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