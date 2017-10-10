Мадрид счел слова Пучдемона объявлением независимости Каталонии

Власти Испании считают, что глава каталонского правительства Карлес Пучдемон в ходе выступления в региональном парламенте объявил о независимости Каталонии от Мадрида, но заморозил вступление в силу этого решения. Как пишут «Известия», испанское правительство считает такие действия недопустимыми и готово ответить на заявление Пучдемона как политически, так и юридически.

По информации газеты El Pais, в испанском правительстве пояснили, что «недопустимо, хоть и неявным образом, объявлять о независимости, но при этом открыто говорить о том, что решение пока заморожено».

Как ранее сообщал портал iz.ru, во вторник 10 октября Пучдемон заявил, что по результатам референдума Каталония получила право стать независимым государством с республиканской формой правления.

В то же время глава автономии призвал отложить выход Каталонии из состава Испании для диалога с Мадридом и Евросоюзом, которые отказываются признать референдум и его результаты легитимными и обладающими юридической силой.

Напомним, по итогам плебисцита правительство Каталонии объявило, что выход из состава Испании на референдуме 1 октября поддержали 90,18% (более 2 млн человек) жителей.

Источник: Псковская Лента Новостей