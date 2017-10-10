Сегодня: Среда, 11 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Секция баскетбола Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Будь в форме-7 Сделай подарок любимой учительнице Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Фит-модель Ниже не будет! Козловский о кредитной политике Аренда 27 сентября Балтийский лизинг Лучшая интерьерная печать в Пскове «Охота на свалки» «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж не успел катапультироваться...24



Telegram запустил русскоязычную версию мессенджера

11.10.2017 10:35 ПЛН, Псков

Telegram выпустил несколько обновлений, в том числе русскоязычную версию, сообщил на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» основатель мессенджера Павел Дуров, отметив, что приурочил обновления к своему дню рождения.

«Сегодня мы запускали обновление Telegram - версию 4.4 с трансляцией геопозиции в реальном времени, новым музыкальным плеером и поддержкой нескольких новых языков», - написал П.Дуров, пишет «Интерфакс».

С 11 октября интерфейс Telegram доступен на русском и украинском языках, а также на французском, индонезийском и малайском. «Это стало возможным благодаря нашей новой платформе translations.telegram.org, которая позволяет всем желающим совместно работать над переводом интерфейса Telegram на другие языки - и моментально применять изменения», - отметил П.Дуров.

До настоящего времени Telegram был доступен на английском, немецком, испанском, итальянском, португальском, голландском, арабском и корейском языках.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31