Telegram запустил русскоязычную версию мессенджера

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Telegram выпустил несколько обновлений, в том числе русскоязычную версию, сообщил на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» основатель мессенджера Павел Дуров, отметив, что приурочил обновления к своему дню рождения.
«Сегодня мы запускали обновление Telegram - версию 4.4 с трансляцией геопозиции в реальном времени, новым музыкальным плеером и поддержкой нескольких новых языков», - написал П.Дуров, пишет «Интерфакс».
С 11 октября интерфейс Telegram доступен на русском и украинском языках, а также на французском, индонезийском и малайском. «Это стало возможным благодаря нашей новой платформе translations.telegram.org, которая позволяет всем желающим совместно работать над переводом интерфейса Telegram на другие языки - и моментально применять изменения», - отметил П.Дуров.
До настоящего времени Telegram был доступен на английском, немецком, испанском, итальянском, португальском, голландском, арабском и корейском языках.
Источник: Псковская Лента Новостей