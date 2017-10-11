Сегодня: Среда, 11 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Секция баскетбола Будь в форме-7 Фит-модель 7 причин платить за газ вовремя Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Аренда Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Балтийский лизинг Ниже не будет! Сделай подарок любимой учительнице Козловский о кредитной политике 27 сентября Лучшая интерьерная печать в Пскове «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей «Охота на свалки»
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж не успел катапультироваться...24



Подписана декларация о независимости Каталонии, но ее объявление отложено

11.10.2017 11:33 ПЛН, Псков

Депутаты каталонского парламента подписали «Декларацию представителей Каталонии», в которой говорится, что этот регион Испании становится «независимой республикой». Как пишет «Радио Свобода», первым свою подпись поставил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Однако пока документ остается символическим.
 
Церемония подписания декларации состоялась через несколько часов после выступления Пучдемона в каталонском парламенте. Лидер Каталонии заявил, что автономная область получила право на независимость от Испании по результатам референдума 1 октября. Однако тут же объявил,что официальное провозглашение независимости откладывается на несколько недель, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе Каталонии из Испании. Пучдемон также заявил, что в Барселоне надеются на посредничество в переговорах от различных «организаций и стран».
 
Заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария подвергла критике выступление Пучдемона, сказав, что он не знает с кем он и куда хочет идти. Правительство Испании в среду соберется на экстренное заседание. Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о невозможности переговоров с лидерами Каталонии до тех пор, пока они не откажутся от сепаратистских планов.
 
Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90 процентов проголосовавших. Мадрид объявил голосование незаконным. Против одностороннего объявления независимости Каталонией и в поддержку единства Испании выступили Франция,Германия и Италия.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31