У Путина появилась еще одна собака

У президента России Владимира Путина появилась еще одна собака - алабай по кличке Верный. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото Константина Завражина, «Российская газета»

На встрече в Сочи перед саммитом СНГ президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому коллеге щенка этой породы. Малыша зовут Верный.

«Знаю, что вы делаете очень многое в вопросах экологии, не только у вас в стране, но и в мире. У нас есть один друг, вы, наверное, знаете, это собака, алабай. И я сегодня привез с собой маленького алабая, зовут его Верный», - сказал президент Туркмении, вручая подарок российскому лидеру.

«Я думаю, он вам понравится. Они у нас здоровые», - сказал Гурбангулы Бердымухамедов про щенка. «Я в курсе, знаю», - засмеялся Владимир Путин. «Но самое главное, очень верные», - повторил Бердымухамедов.

Президент Туркменистана достал малыша за шкирку и передал Владимир Путину. Российский лидер взял на руки и прижал собачку к себе.

Источник: Псковская Лента Новостей