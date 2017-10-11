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У Путина появилась еще одна собака

11.10.2017 13:10 ПЛН, Псков

У президента России Владимира Путина появилась еще одна собака - алабай по кличке Верный. Об этом сообщает «Российская газета». 
 
Фото Константина Завражина, «Российская газета»
 
На встрече в Сочи перед саммитом СНГ президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому коллеге щенка этой породы. Малыша зовут Верный.
 
«Знаю, что вы делаете очень многое в вопросах экологии, не только у вас в стране, но и в мире. У нас есть один друг, вы, наверное, знаете, это собака, алабай. И я сегодня привез с собой маленького алабая, зовут его Верный», - сказал  президент Туркмении, вручая подарок российскому лидеру. 
 
«Я думаю, он вам понравится. Они у нас здоровые», - сказал Гурбангулы Бердымухамедов про щенка. «Я в курсе, знаю», - засмеялся Владимир Путин. «Но самое главное, очень верные», - повторил Бердымухамедов.
 
Президент Туркменистана достал малыша за шкирку и передал Владимир Путину. Российский лидер взял на руки и прижал собачку к себе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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