Первый канал предложил пользователям «Одноклассников» выбрать из 60 исполнителей тройку хедлайнеров новогоднего эфира

Первый канал запустил в «Одноклассниках» голосование за исполнителей, которые выступят в новогоднем эфире телеканала, в шорт-лист вошли группа Грибы и рэпер Jah Khalib.

«В Одноклассниках стартовало голосование за исполнителей, которые станут хедлайнерами новогоднего эфира главного телеканала страны. В официальной группе канала доступно приложение "Твои звезды на Первом". С помощью него пользователи могут выбрать из предложенного шорт-листа до трех любимых исполнителей, которых они хотят видеть на телеэкране в ночь с 31 декабря 2017 на 1 января 2018», - говорится в сообщении Первого канала в аккаунте в «Одноклассниках», пишет «Интерфакс».

По информации канала, шорт-лист исполнителей составлен на основе рейтинга популярности исполнителей в Одноклассниках.

«В "Топ-60" вошли певцы и группы, чьи треки чаще всего слушают пользователи ОК. Среди них есть как постоянные участники новогодних телеэфиров (Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Стас Михайлов), так и новички, среди которых группы "Грибы", "Время и Стекло", Jan Khalib и Мот, IOWA и другие», - отмечается в сообщении.

Каждый пользователь может также вписать имя еще одного исполнителя, которого не оказалось в списке, уточняется в релизе.

«Голосование продлится до 30 октября, и пользователи смогут отслеживать его промежуточные результаты в режиме онлайн. После подведения окончательных итогов лидеры будут приглашены для съемок в новогоднем шоу Первого канала», - говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей