Порошенко отказывается считать закрытым «крымский вопрос»

Президент Украины Петр Порошенко не согласился с мнением о том, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

«Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле"», - заявил П.Порошенко на пленарном заседании ПАСЕ в среду в Страсбурге, пишет «Интерфакс».

П.Порошенко подчеркнул, что трибуна ПАСЕ была создана не для призывов об умиротворении, «как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ». «Эта трибуна была создана для защиты наших основ, наших ценностей и наших принципов, и, самое главное, для их защиты в случае необходимости. Такая необходимость наступила сегодня», - сказал президент Украины.

Ранее на этой неделе президент Чехии Милош Зееман с трибуны ПАСЕ предложил решить вопрос с Крымом с помощью выплат Украине. «По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом», - заявил М.Земан.

Он признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: «Крым - это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli)».

После этого МИД Украины заявил о неприемлемости «попытки предложить не только умиротворение агрессора, но и легитимизацию аннексии АР Крым путем "продажи" части нашей территории».

«Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой», - сказали в МИД.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий также отказался считать Крым предметом для сделки. «Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего, по сути, присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает критики», - сказал Л.Слуцкий накануне журналистам.

«Крым - это не предмет торга или сделки. Воссоединение полуострова с РФ произошло на основе прямого волеизъявления его народа, а не путем купли-продажи», - подчеркнул парламентарий.

Крым вошел в состав России после республиканского референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.

Источник: Псковская Лента Новостей