Сегодня: Среда, 11 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Фит-модель Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Аренда Секция баскетбола 7 причин платить за газ вовремя Балтийский лизинг Будь в форме-7 Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! 27 сентября Козловский о кредитной политике Сделай подарок любимой учительнице Ниже не будет! «Охота на свалки» Лучшая интерьерная печать в Пскове «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж не успел катапультироваться...24



Для решения проблем с долгами регионов в России хотят создать специальную комиссию

11.10.2017 16:16 ПЛН, Псков

Фракция «Единая Россия» предлагает принять решение о формировании совместной комиссии Госдумы и правительства России для решения проблем долгов регионов, сообщил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Об этом пишет «Парламентская газета». 
 
«Фракция "Единая Россия" предлагает принять решение о формирование совместной комиссии, в которую вошли бы представители всех фракций, думские Комитеты по бюджету, региональной политике, контролю и регламенту и местному самоуправлению.  Со стороны Правительства те, кого Правительство определит»,  - сказал депутат.
 
Андрей Исаев подчеркнул, что это комиссия должна была начать работу вчера, но еще не поздно начать сегодня: «Давайте изучать вопрос вместе и вместе принимать решение проблемы долгов регионов».
 
Парламентарий отметил, что сегодня общий долг субъектов составляет 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Вместе с тем у 50 субъектов этот долг превышает 50 процентов их доходов, у восьми субъектов - превышает 100 процентов.
 
«Мы понимаем, что потребуется большая работа, но ее начинать надо, поэтому мы предлагаем принять это решение скорее», - заключил Андрей Исаев.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31