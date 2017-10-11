Для решения проблем с долгами регионов в России хотят создать специальную комиссию

Фракция «Единая Россия» предлагает принять решение о формировании совместной комиссии Госдумы и правительства России для решения проблем долгов регионов, сообщил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Фракция "Единая Россия" предлагает принять решение о формирование совместной комиссии, в которую вошли бы представители всех фракций, думские Комитеты по бюджету, региональной политике, контролю и регламенту и местному самоуправлению. Со стороны Правительства те, кого Правительство определит», - сказал депутат.

Андрей Исаев подчеркнул, что это комиссия должна была начать работу вчера, но еще не поздно начать сегодня: «Давайте изучать вопрос вместе и вместе принимать решение проблемы долгов регионов».

Парламентарий отметил, что сегодня общий долг субъектов составляет 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Вместе с тем у 50 субъектов этот долг превышает 50 процентов их доходов, у восьми субъектов - превышает 100 процентов.

«Мы понимаем, что потребуется большая работа, но ее начинать надо, поэтому мы предлагаем принять это решение скорее», - заключил Андрей Исаев.

Источник: Псковская Лента Новостей