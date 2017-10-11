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«Гелентваген» стоимостью 11 млн рублей угнали из московского автосалона

12.10.2017 08:49 ПЛН, Псков

Автомобиль «Гелентваген» стоимостью свыше 11 млн рублей угнали из автосалона на юге Москвы, сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе столичного главка полиции.

«Около 22:00 в среду в полицию поступило сообщение от начальника службы безопасности автосалона, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, 127 о том, что из помещения похищен автомобиль "Мерседес Бенц AMG G63"», - говорится в сообщении.

По словам заявителя, на машине не были установлены номерные знаки. Материальный ущерб составил около 11,5 млн рублей. Проводится проверка.

Согласно данным из открытых источников, по вышеуказанному адресу расположены несколько автосалонов.

Mercedes-AMG - подразделение Mercedes-Benz, входящее в состав концерна Daimler AG, и осуществляющее производство более мощных и спортивных серийных моделей (или модификаций) компании.

Источник: Псковская Лента Новостей



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