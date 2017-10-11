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В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж не успел катапультироваться...24



В Минобороны заявили о размещении у российских границ в Прибалтике дивизии США

12.10.2017 11:18 ПЛН, Псков

В Минобороны России заявили, что у российских границ фактически развернулась целая дивизия Вооруженных сил США, пишут «Ведомости».

«На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017" в Польшу по-тихому прибыла вторая бронетанковая бригада США и развернулась там (населенные пункты Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) вместе со своей бронетехникой», - сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, напомнив, что в Польше и прибалтийских республиках осталась еще военная техника третьей американской бронетанковой бригады.

По мнению представители российского военного ведомства, де-факто у границ с Россией находится теперь механизированная дивизия США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, Германия).

Конашенков напомнил об истерии европейских СМИ во время прошедших российско-белорусских учений «Запад-2017». Однако учения эти закончились в срок, а подразделения российских Вооруженных сил возвращены из Белоруссии в пункты постоянной дислокации, отметили в ведомстве. Как подчеркнул Конашенков, истерия в Восточной Европе «сменилась штилем и амнезией».

По официальным данным, в маневрах в рамках учений в приграничных Псковской, Ленинградской и Калининградской областях и на территории Белоруссии были привлечены 12 700 военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, порядка 250 танков, до 200 орудий и минометов и 10 кораблей.

Несмотря на официальные заверения Москвы о сугубо оборонительном характере маневров, они вызвали нервозность в НАТО и соседних с Россией и Белоруссией Польше, Украине и странах Балтии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в частности, заявил в интервью «РИА Новости», что Россия в последние годы скрывает масштабы своей военной активности, в том числе занижает численность участвующих в маневрах войск, чтобы не приглашать иностранных наблюдателей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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