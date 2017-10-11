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Опрос: РФ следует продолжать военную операцию в Сирии до победного конца, уверены 54% россиян

12.10.2017 12:56 ПЛН, Псков

Интерес россиян к событиям в Сирии несколько снизился по сравнению с началом года - тогда за ситуацией в этой стране так или иначе следили 87%, сейчас - 79%, причем лишь 23% из них регулярно интересуются происходящим, сообщает ВЦИОМ.

Нынешние события в Сирии россияне чаще всего характеризуют как «войну» и «борьбу с терроризмом» (по 20%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 29-30 сентября среди 1200 респондентов.

Между тем оценки динамики происходящего в Сирии за год изменились кардинально: если в октябре 2016 года о нормализации ситуации говорили только 15%, то сейчас - уже 58%.

О том, что ситуация «не становится ни лучше, ни хуже, практически не меняется», сказали 22% россиян. Еще 8% увидели ухудшения, а 12% затруднились ответить.

В том, что российские ВКС уже достигли в Сирии поставленных целей, уверены 78% респондентов. Однако 54% считают, что России следует продолжать военную операцию в Сирии до победного конца (не согласны с этим 34%).

Сторонники продолжения участия в сирийском конфликте аргументируют свою позицию прежде всего тем, что РФ должна нанести сокрушительный удар по терроризму (29%) и закончить начатое дело (25%).

Те же, кто говорит о необходимости прекращения участия России в этой войне, вспоминают прежде всего об уже понесенных людских потерях (24%).

Отвечая на соответствующий вопрос социологов, 73% россиян высказались за оказание поддержки Дамаску и после завершения войны: в форме гуманитарных грузов (75%), военно-технической (45%) и дипломатической (44%) помощи. За материальную поддержку высказываются существенно реже (25%).

Источник: Псковская Лента Новостей



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