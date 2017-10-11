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Опубликовано видео момента гибели голой российской туристки в Доминикане (18+)

12.10.2017 12:53 ПЛН, Псков

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео, на котором запечатлен момент гибели российской туристки в Доминиканской Республике.

На кадрах видно, что перед трагедией девушка вела себя весьма раскрепощенно. Она находилась в нижнем белье без верха, смеялась и развлекалась.

В какой-то момент полуобнаженная туристка вылезла в правое боковое окно из машины. В этот момент она задела головой дорожный знак. В результате российская туристка скончалась.

Источник: Псковская Лента Новостей



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