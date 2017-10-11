Опубликовано видео момента гибели голой российской туристки в Доминикане (18+)

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео, на котором запечатлен момент гибели российской туристки в Доминиканской Республике.

На кадрах видно, что перед трагедией девушка вела себя весьма раскрепощенно. Она находилась в нижнем белье без верха, смеялась и развлекалась.

В какой-то момент полуобнаженная туристка вылезла в правое боковое окно из машины. В этот момент она задела головой дорожный знак. В результате российская туристка скончалась.

Источник: Псковская Лента Новостей