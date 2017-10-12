США выходят из состава ЮНЕСКО

США выходят из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщили в Госдепартаменте.

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на диписточники сообщило о том, что власти США намерены объявить о выходе из организации в ближайшие дни.

В 2011 году Вашингтон отказался финансировать ЮНЕСКО после принятия в ее ряды Палестины. Примеру США последовал Израиль, вследствие чего организация лишилась 22% своего финансирования.

Официально выход произойдет 31 декабря 2018 года, до этого времени США будут оставаться членом организации.

Источник: Псковская Лента Новостей