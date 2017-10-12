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Северная Корея признала Крым российским

12.10.2017 18:37 ПЛН, Псков

Северная Корея признала Крым российским регионом. Об этом в среду, 12 октября, сообщает посольство России в КНДР в Facebook.

«Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», - отмечается в посте.

В посольстве добавили, что Пхеньян официально обозначил свою позицию по этому вопросу при голосовании в ООН.

Северокорейское издательство «Научная энциклопедия» уже выпустило новый политический атлас мира, в котором Крым окрашен в российские цвета.

Источник: Псковская Лента Новостей



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