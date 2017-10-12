Сегодня: Четверг, 12 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Козловский о кредитной политике Фит-модель Балтийский лизинг Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Ниже не будет! 7 причин платить за газ вовремя 27 сентября Аренда Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Будь в форме-7 Секция баскетбола «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей Лучшая интерьерная печать в Пскове «Охота на свалки»
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж не успел катапультироваться...24



Жена бросила Аршавина из-за измены

12.10.2017 20:56 ПЛН, Псков

Супруга 36-летнего нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина рассказала о причинах разрыва звездной пары. По словам Алисы Казьминой, всему виной измена, которую она так и не смогла ему простить, пишет Лайф.

«Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе», - коротко прокомментировала она в беседе с Лайфом.

Отметим, незадолго до свадьбы с Казьминой, которая состоялась в сентябре прошлого года, у Аршавина были отношения с моделью по имени Екатерина, которая, в свою очередь, тоже была замужем. История о двойной жизни футболиста стала известна прессе, но тогда в немногочисленных интервью жена Аршавина рассказала, что смогла простить супругу предательство, поскольку видела, как он переживал и даже плакал.

«Наши отношения с Андреем после свадьбы и рождения дочки намного лучше. Он изменился, стал совсем другим: внимательный, заботливый, очень старается для нас. Сейчас у нас всё хорошо, разводиться я не собираюсь», - уверяла Алиса в одном из своих июльских интервью.

Напомним, в 2012 году Аршавин пережил громкий развод, оставив мать своих троих детей Юлию Барановскую. 1 сентября 2016 года футболист женился на Алисе Казьминой, с которой до этого встречался несколько лет. В феврале 2017 года у них родилась общая дочь Есеня.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31