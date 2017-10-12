Жена бросила Аршавина из-за измены

Супруга 36-летнего нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина рассказала о причинах разрыва звездной пары. По словам Алисы Казьминой, всему виной измена, которую она так и не смогла ему простить, пишет Лайф.

«Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе», - коротко прокомментировала она в беседе с Лайфом.

Отметим, незадолго до свадьбы с Казьминой, которая состоялась в сентябре прошлого года, у Аршавина были отношения с моделью по имени Екатерина, которая, в свою очередь, тоже была замужем. История о двойной жизни футболиста стала известна прессе, но тогда в немногочисленных интервью жена Аршавина рассказала, что смогла простить супругу предательство, поскольку видела, как он переживал и даже плакал.

«Наши отношения с Андреем после свадьбы и рождения дочки намного лучше. Он изменился, стал совсем другим: внимательный, заботливый, очень старается для нас. Сейчас у нас всё хорошо, разводиться я не собираюсь», - уверяла Алиса в одном из своих июльских интервью.

Напомним, в 2012 году Аршавин пережил громкий развод, оставив мать своих троих детей Юлию Барановскую. 1 сентября 2016 года футболист женился на Алисе Казьминой, с которой до этого встречался несколько лет. В феврале 2017 года у них родилась общая дочь Есеня.

Источник: Псковская Лента Новостей