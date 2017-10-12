На банкноте в 2 тысячи рублей остров Сахалин стал полуостровом

Центробанк в дизайне новых купюр достоинством 2 тысячи рублей сделал остров Сахалин полуостровом - на банкноте изображены очертания береговой линии на Дальнем Востоке, где остров соединен с материком перешейком, пишет РИА Новости.

Внимание на ошибку Банка России обратило местное издание Astv.ru. Банк России официально ошибку дизайнера не комментировал.

На лицевой стороне банкноты в 2 тысяч рублей, которая была представлена и запущена в обращение 12 октября, изображен вантовый мост во Владивостоке. На оборотной стороне - космодром «Восточный» в Амурской области. Справа от фото космодрома - часть дальневосточного материка с полуостровом Сахалином. На севере острова Сахалин, примерно между уровнями Охи и Ноглик, он сливается с материком. Зеленый цвет окраски не дает оснований сомневаться, что на большую землю можно перейти пешком. Исходя из длины острова в 948 км можно предположить, что сухопутный переход тянется не менее 2-3 км.

«Мало того, что нас на всех картах забывают нарисовать, некоторые учебники вообще без Курил выходят, так еще на российских купюрах мы теперь вообще полуостров! Нельзя так относиться к людям! Это скандал даже не российского, а международного уровня! Купюры страны - это ведь такая же важная символика, как герб и флаг. Представлю, как посмеются иностранцы, узнав, что в России те, кто деньги рисует, - географию не знают», - привело мнение читателей «ИА Сахалинмедиа».

Сахалин отделен от материковой части РФ Амурским лиманом (на севере) и Татарским проливом (в центральной и южной части). Самая узкая часть, минимальная ширина которой 7,5 км, расположенная между ними, называется проливом Невельского. Сейчас возможна связь с Сахалином только по воздуху или морем, зимой для транспортировки грузов по воде требуется ледокольная проводка.

Источник: Псковская Лента Новостей