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На границе с Россией задержаны украинцы с футболками с коммунистической символикой

14.10.2017 10:42 ПЛН, Псков

В Харьковской области в пункте пропуска Гоптовка на границе с Россией были задержаны пятеро украинцев, имевших при себе футболки с коммунистической символикой. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
 
Инцидент произошел вечером в пятницу, 13 сентября. Задержанные ехали на молодежный фестиваль в Сочи, пишет «Газета.Ru».
 
«Это все похоже на контртеррористическую операцию. Формальным поводом для задержания стали футболки с символикой коммунической партии и ленинского комсомола, которые были у нас в сумках. Явно действовали по какой-то наводке, поскольку из 70 человек, которые были в автобусе, нас сразу идентифицировали, подозвали к себе и начали обыск», - рассказал один из задержанных по имени Михаил.
 
По его словам, «вещи из сумок буквально летали по комнате».
 
«Непонятно, чем все закончится, что нам предъявят. Периодически нам говорят фразы в стиле: Вы приехали, нарвались», - заявил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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