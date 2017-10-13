На границе с Россией задержаны украинцы с футболками с коммунистической символикой

В Харьковской области в пункте пропуска Гоптовка на границе с Россией были задержаны пятеро украинцев, имевших при себе футболки с коммунистической символикой. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Инцидент произошел вечером в пятницу, 13 сентября. Задержанные ехали на молодежный фестиваль в Сочи, пишет «Газета.Ru».

«Это все похоже на контртеррористическую операцию. Формальным поводом для задержания стали футболки с символикой коммунической партии и ленинского комсомола, которые были у нас в сумках. Явно действовали по какой-то наводке, поскольку из 70 человек, которые были в автобусе, нас сразу идентифицировали, подозвали к себе и начали обыск», - рассказал один из задержанных по имени Михаил.

По его словам, «вещи из сумок буквально летали по комнате».

«Непонятно, чем все закончится, что нам предъявят. Периодически нам говорят фразы в стиле: Вы приехали, нарвались», - заявил он.

Источник: Псковская Лента Новостей