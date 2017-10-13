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Мединский не пойдет на премьеру «Матильды»

14.10.2017 11:48 ПЛН, Псков

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что не пойдет на премьеру фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве, пишет РИА Новости.
 
«Нет, не пойду. У меня времени нет», - сказал министр.
 
Он добавил, что не собирается давать оценку этому фильму, однако пообещал высказаться о «Матильде» после ее появления в прокате.
 
Мединский отметил, что сама кампания против фильма оказалась невыгодной никому.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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