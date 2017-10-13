Роскомнадзор потребовал удались страницы в интернете о руфинге и зацепинге

Роскомнадзор направил в адрес социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинга YouTube требования удалить страницы с информацией о руфинге и зацепинге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

Как пишет «Газета.Ru», к настоящему времени уже удалены 187 таких страниц. Еще на 91 странице информация находится в процессе удаления.

«На основании судебных решений и требований Роскомнадзора социальные сети ограничивают доступ к страницам, контент которых может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни», - заявили в Роскомнадзоре.

В пресс-службе ведомства отметили, что субкультуры «зацепинг» и «руфинг» можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

Источник: Псковская Лента Новостей