Роскомнадзор потребовал удались страницы в интернете о руфинге и зацепинге

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Участники проекта «Взгляд поколений» предоставили уже более 30 старых советских фото для выставки в областной библиотеке
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Восемь с половиной Андрея ТурчакаЕще во вторник, 10 октября, Андрей Турчак, ревностный поборник ЗОЖ, давал поручение псковским чиновникам привести себя в «хорошую физическую форму» и грозил «в декабре лично принять зачеты», а уже в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Турчака «по собственному желанию». Ритуал вполне в духе Турчака: на фоне крепнущих слухов...
Источник: Псковская Лента Новостей