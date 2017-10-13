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Роскомнадзор потребовал удались страницы в интернете о руфинге и зацепинге

14.10.2017 12:50 ПЛН, Псков

Роскомнадзор направил в адрес социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинга YouTube требования удалить страницы с информацией о руфинге и зацепинге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.
 
Как пишет «Газета.Ru», к настоящему времени уже удалены 187 таких страниц. Еще на 91 странице информация находится в процессе удаления.
 
«На основании судебных решений и требований Роскомнадзора социальные сети ограничивают доступ к страницам, контент которых может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни», - заявили в Роскомнадзоре.
 
В пресс-службе ведомства отметили, что субкультуры «зацепинг» и «руфинг» можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

Источник: Псковская Лента Новостей



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