Эксперты Высшей аттестационной комиссии заявила об отсутствии у Мединского «базовых навыков историка»

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории при Минобрнауки прокомментировал свою рекомендацию лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Как пишет «Коммерсантъ», эксперты пояснили, что отрицательно оценивают качество проделанной министром работы и констатируют у него «отсутствие базовых профессиональных навыков историка и, прежде всего, научного источниковедческого анализа привлеченных им источников». Заявление экспертов опубликовано в научной газете «Троицкий вариант».

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«В выступлениях в поддержку диссертации Мединского часто говорится о том, что его нельзя лишать ученой степени, поскольку в его диссертации отсутствует плагиат. Но одно лишь отсутствие плагиата еще не является гарантией соответствия работы требованиям, предъявляемым к докторской диссертации. При этом утверждение о наличии элементов плагиата никогда не являлось главной претензией к автору», - объяснили в совете ВАК.

По словам экспертов, рекомендация лишить главу Минкульта ученой степени вызвана «не несогласием с его "видением истории" или с его "патриотической позицией"». «Мы глубоко убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением», - объяснили в ВАК.

Экспертный совет также назвал безосновательными звучащие в СМИ обвинения в «травле» Владимира Мединского. Как пояснили в ВАК, заключение экспертного совета «не затрагивает ни личность, ни разнообразную деятельность Мединского на занимаемых им постах». «Попытки же придать процессу экспертизы диссертации В. Р. Мединского политическую или идеологическую окраску сознательно вводят общественность в заблуждение, они используются для того, чтобы отвлечь дискуссию из научной области в сферу полит- и информационных технологий», - убеждены эксперты.

Источник: Псковская Лента Новостей