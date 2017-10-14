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Ксения Собчак взяла интервью у Владимира Путина для фильма об отце

14.10.2017 19:17 ПЛН, Псков

Телеведущая Ксения Собчак встретилась с президентом Владимиром Путиным для того, чтобы взять у него интервью для фильма об Анатолии Собчаке, передает Русская служба «Би-би-си», ссылаясь на анонимные источники.
 
«После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», - пояснил один из источников.
 
Как пишет «Газета.Ru», информацию о съемках фильма подтвердила мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова.
 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о встрече Собчак и Путина ответил: «Без комментариев». То, что телеведущая виделась с президентом и брала у него интервью, он не подтвердил, но и не опроверг.
 
Собчак в пятницу и субботу не отвечала на звонки, а ее помощник попросил прислать вопросы в мессенджере WhatsApp, и также не ответил.

Источник: Псковская Лента Новостей



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