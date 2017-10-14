Ксения Собчак взяла интервью у Владимира Путина для фильма об отце

Телеведущая Ксения Собчак встретилась с президентом Владимиром Путиным для того, чтобы взять у него интервью для фильма об Анатолии Собчаке, передает Русская служба «Би-би-си», ссылаясь на анонимные источники.

«После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», - пояснил один из источников.

Как пишет «Газета.Ru», информацию о съемках фильма подтвердила мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о встрече Собчак и Путина ответил: «Без комментариев». То, что телеведущая виделась с президентом и брала у него интервью, он не подтвердил, но и не опроверг.

Собчак в пятницу и субботу не отвечала на звонки, а ее помощник попросил прислать вопросы в мессенджере WhatsApp, и также не ответил.

Источник: Псковская Лента Новостей