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Главреду Maxim пришлось отбиваться от девушек в Сети после поста о том, что они не должны есть на людях

14.10.2017 20:43 ПЛН, Псков

Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков написал в Facebook пост, в котором высказал мнение о том, что «женщины не должны есть». Пост рассердил девушек, после чего Маленкову пришлось отбиваться, пишет «Лента.ру».
 
«Женщина должна есть украдкой, клевать. Яблоко тут, кофе с пирожным там. Либо уж в компании за столом - тут да, тут она как бы поддается ритуалу, участвует в гастрономической оргии, пусть. Но когда женщина одна и возится с едой, это наводит на мысли, что сейчас она будет кого-то кормить», - написал главред Maxim.
 
По мнению Маленкова, женщина «не должна себя кормить». В пример он привел женщин, которые его окружали, - маму, жен, «его девушек», дочь. «Я не припомню, чтобы они себя кормили. Меня - да, помню. Наверняка, они как-то ели в мое отсутствие - вдыхали пыльцу с цветов или грызли в уголку сухарики. Что-то есть сакральное в женском питании, интимное», - заключил он.
 
Автор оговорился, что это только его размышления, которые могут быть лишь «бредом» и плодом его подсознания, а не утверждения. Однако комментарии наводнили десятки возмущенных сообщений, в которых Маленкова упрекнули в «желании не видеть женщин людьми».
 
«Я вот не пойму, вы тайный садист или просто дурак?» - спросила Ольга Брильова. «Кажется, у вас проблемы, которые может решить профильный специалист», - предположила Марина Ковалева, выложив фотографию, как она «демонстративно ест после трудового дня». «С какого фига кто-то вообще решает, сколько, когда и где мне есть?» - возмутилась Вера Сурина.
 
Женщины принялись троллить Маленкова. «Она все должна делать незаметно: есть, рожать, болеть и помирать», - отметила Елена Морозова. «Чтоб не травмировать нежного жрущего мужчину. У него тонкая душевная организация», - подхватила Гульназ Хадиева.
«О, вам нравятся женщины с запущенным диабетом? От перехватывания пирожных на бегу до него - один шаг. А, и с гастритами. Эти боли, эти вздутия, этот запах изо рта - так женственно и так жертвенно, ведь все ради вас», - написала София Егорова.
 
«Открою вам страшную тайну, только примите сначала валокордин: женщина иногда даже пользуется своим кишечником», - напомнила Маленкову продюсер «Изюма» Ануш Манасян.
 
После шквала негативных комментариев главред мужского журнала написал объяснительный пост. Он признал, что предыдущая запись была хоть и шуточной, но сексистской. Однако отметил, что не ожидал, что среди женщин «тоже бывают хилые разумом люди без чувства юмора», которых ему пришлось забанить. «К счастью, их меньше, чем умных и адекватных девушек. Которых я буду, невзирая ни на что, продолжать считать феями, музами и эфирными созданиями», - заключил Маленков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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