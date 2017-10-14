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Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках программы «Давай поженимся!». ВИДЕО

14.10.2017 21:20 ПЛН, Псков

Житель Пскова, пришедший на программу «Давай поженимся!» искать супругу, уронил главную сваху страны.
 
Как пишет eg.ru, в эфире популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!» случился конфуз, причем с самой ведущей программы Розой Сябитовой. Главная сваха страны едва не получила травму, а все потому, что решила попробовать свои силы и поучаствовать в танцевальном трюке.
 
Виновником же инцидента стал один из участников программы – 39-летний житель Пскова. Павел, пришедший на шоу искать будущую супругу, рассказал, что работает электриком, а в свободное время занимается танцами. Мужчина учился вальсу, брекдансу и даже стриптизу. В ходе программы Павел решить удивить свою избранницу Инну и показал, как он танцует брейк. Потом он пригласил женщину на сцену и помог ей выполнить один из танцевальных элементов на диске здоровья.
 
Не осталась в стороне от происходящего и ведущая «Давай поженимся!». Роза Сябитова тоже захотела попробовать свои силы и согласилась выполнить вместе с мужчиной опасную поддержку. Однако электрик не удержал главную сваху страны и она упала. Мужчина поспешил извиниться перед Сябитовой, она же в ответ несколько раз его ударила, правда, в шутку. 
 
 
Как пишут СМИ. возможно, неудача Павла с ведущей сказалась и на его участие в шок. В итоге Инна отдала предпочтение другому мужчине, а танцор остался ни с чем. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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