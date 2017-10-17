Артиллерия открыла огонь в центре Киева возле Верховной рады

Артиллерийская батарея ВСУ развернута во вторник в центре Киева возле здания украинского парламента. В Сети появилось видео, как батарея дала несколько залпов, пишет телеканал «Звезда».

В Мариинском парке Киева, в непосредственной близости от Верховной рады Украины, утром во вторник развернута артиллерийская батарея ВСУ. Как сообщают местные СМИ, несколько минут назад батарея дала несколько залпов. По официальной версии, это торжественный салют в честь визита на Украину президента Мальты.

Однако в эти минуты в центре Киева проходят массовые акции протеста сторонников Саакашвили против действующей власти. Многие украинские журналисты сходятся во мнении, что на самом деле батарея установлена с целью психологического воздействия на митингующих.

В Киеве 17 октября проходят массовые митинги, одним из организаторов которых является оппозиционный по отношению к нынешней власти Михаил Саакашвили, лидер «Движения новых сил». Одно из главных требований протестующих - изменение системы выборов, отмена депутатской неприкосновенности. В украинской столице усилены меры безопасности. Бойцы полиции двойной цепью окружили здание Верховной рады, многие улицы в центре города перекрыты.

Источник: Псковская Лента Новостей