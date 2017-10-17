Парламент Эстонии отказался отзывать подписи под договором о границе с РФ

Общество
Избирательная комиссия Псковской области приглашает принять участие в конкурсе любительских видео- и аудиороликов «Я выбираю»
Ульяна Михайлова о назначении Михаила Ведерникова: Считаем, что появляется шанс увидеть новый политический и экономический взгляд на проблемы8
Политика
Встречам на местах должен уделить свое время врио губернатора Псковской области, считает Анатолий Копосов 12
Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов: У Михаила Ведерникова есть определенный запас доверия 55
КС РФ рассмотрит запрос депутатов Госдумы о конституционности ужесточения порядка встреч с избирателями
Культура
Об истории Императорского лицея и его знаменитых воспитанниках расскажут в библиотеке Каверина в Пскове 1