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МВД предложило наказывать родителей и учителей за протестующих детей

17.10.2017 19:41 ПЛН, Псков

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД на заседании президентского Совета по правам человека руководитель Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин предложил законодательно установить ответственность родителей и педагогов учебных заведений за участие детей в несанкционированных митингах. Об этом пишет «Коммерсантъ».  
 
Тимур Валиулин заявил, что необходимо обратить внимание на проблему участия молодежи в несанкционированных акциях. «Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает», - заявил он. По мнению сотрудника МВД, необходимо законодательно установить ответственность родителей и педагогов учебных заведений за участие детей в подобных митингах. Детский омбудсмен Анна Кузнецова на заявление Тимура Валиулина ответила журналистам, что его идея «сложноисполнима» и добавила, что молодое поколение всегда стремилось активно высказывать свое мнение.
 
Напомним, что 26 марта и 12 июня по всей России состоялись протестные акции, организованные оппозиционером Алексеем Навальным. Как сообщал «Коммерсантъ» , 26 марта в Москве на несанкционированной акции на Тверской улице школьники и студенты составляли почти половину всех участников. В СМИ за мартовскими митингами закрепилось название «школьный протест».

Источник: Псковская Лента Новостей



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