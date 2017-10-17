В Сирии погиб генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора

Один из самых известных генералов сирийской армии Иссам Захреддин, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора, погиб при подрыве на мине, сообщили РИА Новости в штабе операций.

«Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер», - сообщил собеседник агентства.

В начале кризиса Захреддин руководил отрядами республиканской гвардии и зачищал кварталы в пригороде Дамаска. Последние 3,5 года отвечал за оборону осажденного города Дейр-эз-Зор.

Источник: Псковская Лента Новостей