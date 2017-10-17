В крови «пьяного мальчика», погибшего в ДТП под Москвой, не нашли алкоголя

Комплексная судебная экспертиза не нашла алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе, заявила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Как сообщает РИА Новости, положительный результат первого теста следователи объяснили ошибкой эксперта.

«Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле», - говорится в сообщении.

Судмедэксперту Клейменову предъявили обвинения в халатности.

Напомним, резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница Ольга Алисова за рулем автомобиля насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови ребенка, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения».

Источник: Псковская Лента Новостей