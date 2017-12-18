Сегодня: Вторник, 19 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Топ-3 зимней обуви Лучшая интерьерная печать в Пскове
Предсказана смертоносная солнечная вспышка

Предсказана смертоносная солнечная вспышка

В ближайшие сто лет произойдет мощная солнечная вспышка, которая приведет к нарушению работы энергосистемы по всему миру, повреждению спутников и отключению интернета. Возникшие в результате техногенные...9



Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки встретятся на границе двух государств

19.12.2017 08:59 ПЛН, Псков

Традиционная встреча российского Деда Мороза из Великого Устюга с его финским коллегой Йоулупукки пройдет на пограничном переходе «Брусничное» в Ленинградской области во вторник.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, новогодние старцы обменяются приветствиями и подарками.

«На развернутой сценической площадке в волшебных танцах их закружат творческие коллективы. Затем Дед Мороз отправится в гости к Йоулупукки», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».

В финском городе Лаппеенранта на площади Святой Марии зимних кудесников будут ждать дети. Праздник продолжится песням и танцами.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31