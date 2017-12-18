Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки встретятся на границе двух государств

Традиционная встреча российского Деда Мороза из Великого Устюга с его финским коллегой Йоулупукки пройдет на пограничном переходе «Брусничное» в Ленинградской области во вторник.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, новогодние старцы обменяются приветствиями и подарками.

«На развернутой сценической площадке в волшебных танцах их закружат творческие коллективы. Затем Дед Мороз отправится в гости к Йоулупукки», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».

В финском городе Лаппеенранта на площади Святой Марии зимних кудесников будут ждать дети. Праздник продолжится песням и танцами.

Источник: Псковская Лента Новостей