Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки встретятся на границе двух государств

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Александр Савенко (другие записи автора)
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Выборы-2018: холодильник против телевизораПредставляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Центральные темы выпуска: Представление начинается. Областные отделения политических партий на старте президентских выборов. Так вы за большевиков или за коммунистов? Псковский...
Традиционная встреча российского Деда Мороза из Великого Устюга с его финским коллегой Йоулупукки пройдет на пограничном переходе «Брусничное» в Ленинградской области во вторник.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, новогодние старцы обменяются приветствиями и подарками.
«На развернутой сценической площадке в волшебных танцах их закружат творческие коллективы. Затем Дед Мороз отправится в гости к Йоулупукки», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».
В финском городе Лаппеенранта на площади Святой Марии зимних кудесников будут ждать дети. Праздник продолжится песням и танцами.
Источник: Псковская Лента Новостей