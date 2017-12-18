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Первый канал отказался от «Иронии судьбы» перед Новым годом

19.12.2017 14:21 ПЛН, Псков

Кинофильм «Ирония судьбы, или С легким паром» впервые за 10 лет покажет не Первый канал. 31 декабря лента выйдет на «России 1», рассказала «Ленте.ру» представитель ВГТРК Виктория Арутюнова.

По словам источника «Ленты.ру» на Первом канале, решение связано с правами на показ. Источник на другом федеральном канале пояснил, что согласно договоренностям каналов с «Мосфильмом», владеющим правами на картину, «есть пакет фильмов, который должен ротироваться между каналами, как Евровидение».

Взамен «Иронии судьбы» Первому каналу предоставили фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», которые в прошлый раз показывала «Россия 1», уточняет собеседник «Ленты.ру».

Первый канал транслировал «С легким паром» в предновогоднем эфире начиная с 2007 года. До этого 31 декабря фильм показывали на разных каналах - на НТВ, ТВ Центре и ТВ-6.

Источник: Псковская Лента Новостей



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