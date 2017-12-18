Медведев объявил выговор замглавы Росавиации Сторчевому

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил выговор замглавы Росавиации Олегу Сторчевому за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Объявить заместителю руководителя федерального агентства воздушного транспорта Сторчевому Олегу Георгиевичу выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей», - говорится в документе.
Причины выговора в документе не указываются.
Источник: Псковская Лента Новостей