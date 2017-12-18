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Медведев объявил выговор замглавы Росавиации Сторчевому

19.12.2017 15:27 ПЛН, Псков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил выговор замглавы Росавиации Олегу Сторчевому за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Объявить заместителю руководителя федерального агентства воздушного транспорта Сторчевому Олегу Георгиевичу выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей», - говорится в документе.

Причины выговора в документе не указываются. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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