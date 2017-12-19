Сегодня: Среда, 20 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды В рубль не верят Обзор техносферы Лучшая интерьерная печать в Пскове Ганзейский Псков Выборы: холодильник против телевизора 100 псковских миллионеров
Предсказана смертоносная солнечная вспышка

Предсказана смертоносная солнечная вспышка

В ближайшие сто лет произойдет мощная солнечная вспышка, которая приведет к нарушению работы энергосистемы по всему миру, повреждению спутников и отключению интернета. Возникшие в результате техногенные...9



Минтранс создаст систему контроля и управления дронами

20.12.2017 08:32 ПЛН, Псков

Министерство транспорта России до сентября 2018 года представит план по интегрированию беспилотных авиационных систем (БАС) в воздушное пространство страны. Ведомство планирует создать систему контроля за полетами дронов и управления их движением по аналогии с системой регулирования воздушного трафика авиации общего назначения, пишут «Известия».

Согласно протоколу совещания комиссии при президенте РФ по вопросам развития АОН и навигационно-информационных технологий на основе ГЛОНАСС, до 1 сентября следующего года Минтрансу необходимо оформить «дорожную карту» по данному вопросу. Документ должен включать предложения по системам контроля и управления беспилотниками, по необходимым нормативным правовым актам и техническим документам в области аэронавигационного обслуживания.

Помимо этого, в 2018 году в России будет создан общий реестр всех дронов, внешних пилотов, производителей, поставщиков, эксплуатантов, сервисных организаций и страховщиков.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31