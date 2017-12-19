Минтранс создаст систему контроля и управления дронами

Министерство транспорта России до сентября 2018 года представит план по интегрированию беспилотных авиационных систем (БАС) в воздушное пространство страны. Ведомство планирует создать систему контроля за полетами дронов и управления их движением по аналогии с системой регулирования воздушного трафика авиации общего назначения, пишут «Известия».

Согласно протоколу совещания комиссии при президенте РФ по вопросам развития АОН и навигационно-информационных технологий на основе ГЛОНАСС, до 1 сентября следующего года Минтрансу необходимо оформить «дорожную карту» по данному вопросу. Документ должен включать предложения по системам контроля и управления беспилотниками, по необходимым нормативным правовым актам и техническим документам в области аэронавигационного обслуживания.

Помимо этого, в 2018 году в России будет создан общий реестр всех дронов, внешних пилотов, производителей, поставщиков, эксплуатантов, сервисных организаций и страховщиков.

Источник: Псковская Лента Новостей