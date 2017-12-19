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В России и мире растет спрос на надувные танки и ракеты - компания-производитель

20.12.2017 12:41 ПЛН, Псков

Спрос на средства имитации и маскировки боевой техники стабильно увеличивается, надувные ракеты и танки всё более активно закупают вооружённые силы России, других стран, сообщил «Интерфаксу-АВН» начальник отдела маркетинга и продаж продукции военного назначения компании «Русбал» Алексей Комаров.

«В текущем году по сравнению с предыдущим объём поставок практически вырос вдвое и предприятие выполнит на 100 процентов запланированный объем поставок», - сказал А.Комаров.

По его словам, «российские средств имитации и маскировки военной техники пользуются большим спросом в мире».

«Сегодня Россия является основным конкурентом в мире по средствам имитации и маскировки боевой техники для таких стран как Великобритания, Китай, Германия. До 30 процентов продукции российского производства поставляется иностранным заказчикам», - сообщил А.Комаров.

Он уточнил, что речь идет об имитаторах ракет, зенитных ракетных систем, авиационной технике нескольких типов, недавно к этим образцам добавилась и бронетехника. «Причем, если ранее были поставки двухмерных макетов бронетехники, то сейчас поставляются только пневмомакеты», - отметил собеседник агентства.

«По линии "Рособоронэкспорта" иностранным заказчикам поставляется практически такая же имитационная техника, что и для российского Минобороны», - сказал А.Комаров.

Отвечая на вопрос по объемам поставок в Вооруженные силы РФ средств имитации и маскировки военной техники на 2018 год, А.Комаров отметил, что «сейчас говорить об этом преждевременно». «Данные поставки будут вестись уже в рамках новой государственной программы вооружений на период 2018-2027 годов», - сказал собеседник агентства.

Пневмомакет - имитатор боевой техники представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой, он с высокой степенью детализации копирует образцы военной техники. В ходе реализации контракта заказчик предоставляет разработчику демаскирующие признаки боевой техники, которые в полной мере учитываются при создании макета. Каждый пневматический макет боевой техники содержит оболочку, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок, вентилятор и др. В состав макетов также могут входить элементы жесткого каркаса. Все макеты перевозятся автомобильным, морским и воздушным транспортом без ограничений. Масса одного образца - от 30 до 100 кг.

Источник: Псковская Лента Новостей



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