ЕС стремится остановить глобальное потепление

В Париже на климатическом саммите One Planet Summit Европейская комиссия представила новый план действий, который включает 10 инициатив, сообщается на сайте Представительства EC в России.

Чтобы выполнить главную цель Парижского соглашения (снизить выбросы углекислого газа и остановить глобальное потепление), Еврокомиссия рассчитывает привлекать частных инвесторов к финансированию климатических проектов. Пока что для необходимых результатов экологическим проектам нужны дополнительно около 179 миллиардов евро в год, а государственные гранты не могут обеспечить такого финансирования.

Вторая инициатива ЕС связана с помощью эко-проектам в других регионах, в первую очередь в Африке и соседних с ЕС странах. Евросоюз создал Фонд устойчивого развития, который поддерживает такие проекты. Существует несколько подобных фондов для разных регионов.

Еврокомиссия планирует поддерживать города в их стремлении перейти к более «зеленой» жизни. Новая европейская инициатива поддержки городов URBIS поможет местным властям создавать планы зеленого развития, наиболее эффективно использовать свои ресурсы и пользоваться поддержкой ЕС.

Четвертая инициатива напрямую касается 15 миллионов европейцев, которые живут на 2,4 тысячах островов, входящих в ЕС. Она поможет изолированным сообществам строить автономные энергетические системы и снижать нагрузку на экологию за счет отказа от дополнительного транспорта.

Отдельная инициатива разработана для регионов, активно использующих каменный уголь. 3 пилотных региона в Словакии, Польше и Греции будут вместе с Еврокомиссией вырабатывать сценарии перехода от угольной промышленности к другим сферам экономики и занятости. А еще 5 регионов сфокусируются на выработке новых знаний и навыков у местного населения и на привлечении инвесторов.

Отдельная инициатива поможет молодым людям найти себя в «зеленых» профессиях. В рамках программ академической мобильности Erasmus+ и волонтерских программ Европейского корпуса солидарности будут развивать направления подготовки, связанные с трудоустройством и молодежными проектами в «зеленой» экономике.

Специальный проект «Умные финансы для обустройства умных зданий» (Smart Finance for Smart Buildings Facility) позволит привлекать частных инвесторов в сектор создания «умных» домов, которые в том числе должны будут регулировать собственную энергоэффективность.

Еще одна инициатива связана с переводом существующих зданий на более эффективную схему энергопотребления.

В рамках девятой инициативы будет создано два фонда - модернизации и инноваций, которые будут поддерживать развитие промышленности в более «зеленом» направлении.

Наконец, десятая инициатива связана с развитием всех форм «зеленого транспорта».

Саммит «Одна планета» приурочен к двухлетию подписания Парижского соглашения, главной целью которого является удержать глобальное потепление в пределах 2 градусов Цельсия по сравнению с 1989 годом.

Источник: Псковская Лента Новостей