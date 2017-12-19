На эстонско-российской границе встретились Санта-Клаус и Дед Мороз

В Эстонском пограничном городе Нарва в среду на мосту «Дружба», соединяющем Эстонию и Россию, встретились Санта-Клаус и Дед Мороз.

Вместе они посетили сначала Нарву, а затем через новые пункты пропуска «Нарва-2» (Эстония) и «Парусинка» (Россия) отправятся в Ивангород, сообщает портал телерадиовещания ERR.

Сказочные персонажи сначала поприветствовали руководство города Нарвы и его жителей на Петровской площади, затем подарили подарки ребятишкам из детского сада «Сипсик» и посетили детское отделение Нарвской больницы, пишет «Интерфакс».

Во второй половине дня они отправятся на российскую сторону.

В мероприятии «Дед Мороз и рождество без границ» принимали участие представители Нарвской городской управы, администрации муниципального образования Ивангорода, руководство таможенного поста МАПП Ивангород Кингисеппской таможни.

Цель мероприятия - помочь ведомствам и городским властям в активизации в приграничном сотрудничестве.

Встреча на границе и совместное посещение двух приграничных городов - традиционное предрождественское мероприятие, которое впервые состоялось в 2005 году.

Источник: Псковская Лента Новостей