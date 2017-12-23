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Сразу два иностранца поборются за победу в 6-м сезоне шоу «Голос»

23.12.2017 21:31 ПЛН, Псков

Вчера, 22 декабря, в эфире Первого канала был показан полуфинал популярного шоу «Голос», в ходе которого был определен окончательный состав участников, прошедших в финал конкурса. Во время голосования каждый из членов жюри оставил лишь одного подопечного в своей команде, сообщает newinform.

Отметим, что от Пелагеи в финал конкурса прошел уроженец Чехии Ладислав Бубнар. От команды Димы Билана на сцену выйдет китаянка Ян Гэ. От Леонида Агутина и Александра Градского в финал прошли солист «Рекорд Оркестра» Тимофей Копылов и Селима Алахярова соответственно.

Примечательно, что за победу в конкурсе поборются сразу два иностранца.9

Источник: Псковская Лента Новостей



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