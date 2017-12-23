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В России резко снизилась цена на iPhone 6

23.12.2017 20:59 ПЛН, Псков

В преддверии новогодних праздников в России резко снизились цены на  модель iPhone 6 с памятью 32 гигабайта, сообщают СМИ.

Если в самом начале продаж цена данной модели составляла порядка 30 тысяч рублей, теперь  гаджет можно приобрести даже за 21,5 тысячи рублей, передает Hi-tech Mail.ru, ссылаясь на результаты собственных исследований. Подробные причины настолько резкого падения цен в материале не уточняются.

Напомним, что ранее стало известно и о снижении цен на ряд других моделей смартфонов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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