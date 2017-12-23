Десятилетняя знаменитость погибла при пожаре в лондонском зоопарке

При пожаре в зоопарке Лондона погиб десятилетний муравьед Миша и без вести пропали четыре суриката, пишет Лента.ру.

«Миша - очень популярное животное для нас - для всех, кто любит лондонский зоопарк», - отметил гендиректор благотворительной компании, управляющей зоопарком, Доминик Джермей.

Возгорание произошло примерно в 6 утра (9:00 мск) в субботу, 23 декабря, в кафе и сувенирном магазине, к которым прилегает контактный зоопарк. В 9:16 пожар был локализован.

В результате ЧП пострадали восемь человек: шестеро отравились дымом, двое получили незначительные травмы.

Животных, за исключением муравьеда и нескольких сурикатов, успели переместить в безопасное место.

Зоопарк временно закроют. Его сотрудники вместе с пожарными и следователями будут устанавливать причину возгорания.

Источник: Псковская Лента Новостей