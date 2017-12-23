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Из-за сильного снегопада в «Пулково» задерживаются и отменяются вылеты самолетов

23.12.2017 21:14 ПЛН, Псков

Из-за сильного снегопада и ветра в аэропорту «Пулково» задерживаются рейсы. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

По данным табло «Пулково», отменен рейс Франкфурт-на-Майне - Петербург LH 1436, а также обратный рейс.

Также отменен самолет Red Wings WZ 704 по маршруту Сочи - Петербург (должен был прибыть в Северную столицу в 19:25).

Задерживаются на вылет самолеты в Москву, Хельсинки, Ростов-на-Дону, Минск. В общей сложности на вылет задержаны шесть рейсов.

Между тем в аэропорту уточнили, что задержки единичные. Погода уже улучшается.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и в воскресенье.

Источник: Псковская Лента Новостей



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