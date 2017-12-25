Путин пообщался с детьми, водившими хоровод вокруг елки на Соборной площади

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Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщался с детьми, приехавшими из различных российских регионов в Москву на общероссийскую Кремлевскую елку.
Как сообщает «Интерфакс», после новогоднего представления дети водили хоровод вокруг новогодней елки на Соборной площади Кремля, когда к ним подошел глава государства.
Глава государства поинтересовался у окруживших его детей, как им понравилась елка, после чего сам стал отвечать на задаваемые наперебой вопросы.
Так, среди прочего, В.Путина спросили, как он относится к оппозиции.
«Положительно. К здравой», - ответил на это глава государства.
Еще одним вопросом было, сложно ли управлять такой страной, как Россия. «Такой страной, как наша - несложно, потому что там живут такие ребятишки, как вы», - ответил на это президент.
Кроме того, дети спрашивали его, бывал ли он в их родных городах, какой его любимый город. В ответ на это В.Путин сказал, что его любимым городом является тот, где он родился - Санкт-Петербург.
Еще один ребенок признался главе государства, что по телевизору он выглядит лучше, чем в жизни.
Президента также спросили, как он отмечал свой юбилей в текущем году. В.Путин ответил, что он провел этот день в кругу коллег и друзей и утвердительно ответил на вопрос, был ли у него в этот день выходной.
В конце общения глава государства предложил детям вместе сфотографироваться.
Источник: Псковская Лента Новостей