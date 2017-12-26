На некоторых смартфонах в 2018 году перестанет работать WhatsApp

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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Мессенджер WhatsApp принял решение отказаться от поддержки некоторых популярных операционных систем в 2018 году. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на International Business Times.
Начиная с 1 января 2018 года, WhatsApp не будет работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 или старше, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10. Команда мессенджера предупредила, что отказ от поддержки будет проходить постепенно, но в конце концов многие функции у владельцев таких устройств просто пропадут.
Ранее стало известно, что в работе Telegram произошел второй сбой за неделю.
Источник: Псковская Лента Новостей