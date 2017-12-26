На некоторых смартфонах в 2018 году перестанет работать WhatsApp

Мессенджер WhatsApp принял решение отказаться от поддержки некоторых популярных операционных систем в 2018 году. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на International Business Times.

Начиная с 1 января 2018 года, WhatsApp не будет работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 или старше, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10. Команда мессенджера предупредила, что отказ от поддержки будет проходить постепенно, но в конце концов многие функции у владельцев таких устройств просто пропадут.

Кроме того, в следующем году планируется прекратить поддержку Nokia S40, а к 2020 году отказаться от смартфонов, работающих на базе Android 2.3.7 и старше.

Ранее стало известно, что в работе Telegram произошел второй сбой за неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей