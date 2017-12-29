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У Луны появится орбитальная станция для высадки людей

29.12.2017 08:48 ПЛН, Псков

На орбите Луны построят станцию для высадки людей на естественный спутник Земли, пишут «Известия». Проект носит название «Ворота в дальний космос» (Deep Space Gateway). Сборка станции намечена на середину 2020-х годов.

Для Deep Space Gateway Россия разработает и изготовит шлюзовой модуль, который позволит проводить эксперименты и ремонтные работы на поверхности окололунной станции.

Россиян будут отправлять на Луну в пилотируемом корабле «Федерация», который выведет в космос ракета среднего класса «Союз-5» в составе сверхтяжелой ракеты. Пока носитель на стадии разработки. Однако предполагается, что в будущем он позволит осуществлять пилотируемые полеты на Марс.

«У нас было поручение и президента, и правительства на проработку ракетоносителей сверхтяжелого класса, и мы эту работу сейчас ведем. Проект «Союз-5» является составной частью, первой ступенью этого сверхтяжелого комплекса», - рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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