Анастасия Волочкова ищет мужа в передаче «Давай поженимся!»

Анастасия Волочкова приняла участие в съемках программы «Давай поженимся!». Как пишет Лайф, в «Инстаграме» Волочкова опубликовала отрывок из передачи, в котором она исполняет для «жениха» песню о любви.

«Посмотрите сегодняшний эфир "Давай поженимся!" на сайте Первого канала, и хорошее настроение вам гарантировано! На съемке все просто угорали. Мне достался сложный пассажир. Но мы выстояли», - написала актриса.

С мужчинами отношения в последнее время у Анастасии складываются нелегко. В ноябре в Сети появились снимки Волочковой в весьма пикантных позах. Как сообщалось, сделал их экс-возлюбленный Волочковой Чермен Дзотов. Позже стало известно, что он отправлял снимки секс-тренеру Алексу Лесли в качестве «домашки». Сам бизнесмен говорил, что фото попали в Сеть из-за действий хакеров.

Балерина обратилась в Следственный комитет с заявлением на Дзотова. Она также назвала бывшего любовника чмом.

«У каждого из нас в жизни есть секс, но сфотографировать женщину во время этого - как это вообще возможно? Женщина, когда испытывает удовольствие, закрывает глаза. Как вообще возможно фотографировать, - заявила она. - Вот этот товарищ... Кроме как чмом, я не могу его никак назвать. Сейчас мы с ним разбираемся. Меня этот человек очаровал сначала, показался красивым, благородным».

После скандала со снимками популярность Волочковой в соцсетях резко выросла: по данным сервиса «Яндекс. Вордстат», в ноябре пользователи сделали 2,2 млн запросов «Волочкова». Это в 10 раз больше, чем обычно бывает за месяц.

Источник: Псковская Лента Новостей