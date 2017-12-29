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При наезде автобуса на остановку в Москве погибли два человека

29.12.2017 10:20 ПЛН, Псков

Два человека погибли при наезде автобуса на остановку на Сходненской улице в Москве, сообщает ТАСС.

«На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта», - сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Напомним, 25 декабря у метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. Погибли четыре человека, пострадали одиннадцать. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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