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Силовики опровергли гибель людей в результате наезда автобуса на остановку в Москве

29.12.2017 11:35 ПЛН, Псков

В столичном МЧС заявляют об отсутствии погибших в результате выезда автобуса на остановку в Москве. «Информация по пострадавшим уточняется», - сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

Опровергли информацию о наличии погибших и в столичном управлении ГИБДД.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Москве автобус врезался в остановку.

Источник: Псковская Лента Новостей



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