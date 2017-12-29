Силовики опровергли гибель людей в результате наезда автобуса на остановку в Москве

В столичном МЧС заявляют об отсутствии погибших в результате выезда автобуса на остановку в Москве. «Информация по пострадавшим уточняется», - сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

Опровергли информацию о наличии погибших и в столичном управлении ГИБДД.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Москве автобус врезался в остановку.

Источник: Псковская Лента Новостей