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Дмитрия Хворостовского назвали россияне человеком года

29.12.2017 17:23 ПЛН, Псков

Россияне назвали человека года среди отечественных деятелей науки, культуры и искусства, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на фонд «Общественное мнение».
 
 
Первое место занял оперный певец Дмитрий Хворостовский (5%).
 
На второй строчке - режиссер Никита Михалков.
 
Далее следуют писатель-сатирик Михаил Задорнов, актер Константин Хабенский, дирижер Валерий Гергиев, режиссер Карен Шахназаров.
 
11% респондентов заявили на вопрос, что «таких нет», еще 73% затруднились с ответом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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