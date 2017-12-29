ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Петербурге

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в одном из магазинов Санкт-Петербурга в четверг. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на группу SITE, специализирующуюся на мониторинге СМИ джихадистов.

Взрыв произошел в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки. Из-за взрыва пострадали 14 человек.

Администрация города подготовила выплаты в помощь пострадавшим.

Напомним, группировка «Исламское государство» запрещена на территории России.

Источник: Псковская Лента Новостей