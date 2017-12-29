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При взрыве в супермаркете Петербурга пострадали 10 человек

При взрыве в супермаркете Петербурга пострадали 10 человек

При взрыве в петербургском супермаркете «Перекресток», по предварительным данным, пострадали 10 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Предварительно установлено, ЧП произошло в...3



ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Петербурге

30.12.2017 11:42 ПЛН, Псков

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в одном из магазинов Санкт-Петербурга в четверг. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на группу SITE, специализирующуюся на мониторинге СМИ джихадистов.

Взрыв произошел в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки. Из-за взрыва пострадали 14 человек.

Администрация города подготовила выплаты в помощь пострадавшим.

Напомним, группировка «Исламское государство» запрещена на территории России.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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