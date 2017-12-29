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Эстония разрешила России открывать избирательные участки только в посольствах и консульствах

30.12.2017 15:51 ПЛН, Псков

МИД Эстонии не удовлетворил просьбу посольства РФ разрешить на время выборов президента России открывать избирательные участки где-либо, кроме помещений российских консульских представительств в этой балтийской республике. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило местному информагентству BNS, передает ТАСС.

«Аккредитованные в Эстонии представительства иностранных государств могут проводить выборы для граждан своей страны только по разрешению МИД в помещениях представительства или почетного консула, в этой связи они могут наряду с помещениями таллинского посольства провести голосование также в помещениях посольства в Тарту и Нарве», - говорится в сообщении.

Ранее посол РФ в республике Александр Петров в интервью местному Raadio 4 сообщил, что посольство направило ноту министерству иностранных дел Эстонии с просьбой разрешить провести голосование в нескольких эстонских городах, где проживают россияне.

На выборах в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года в Эстонии для проживающих здесь 85 тыс. российских граждан было открыто девять избирательных участков, в том числе четыре - в Таллине в помещениях посольства и консульства, четыре - в помещениях генерального консульства РФ в Нарве, и еще один - в консульской канцелярии посольства РФ в Тарту. В общей сложности участие в выборах в 2016 году в Эстонии приняли участие более 10 тыс. российских граждан.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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