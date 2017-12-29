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К трем годам лишения свободы приговорен экс-президент Египта Мухаммед Мурси

30.12.2017 16:34 ПЛН, Псков

Бывший президент Египта Мухаммеда Мурси приговорен к трем годам лишения свободы и крупному штрафу по делу об оскорблении судей, сообщает «Росбалт».

По данным издания «Аль-Ахрам», уголовный суд Каира вынес такие же сроки 17 сторонникам экс-главы государства.

Штраф Мурси составит один миллион египетских фунтов (56 тыс. долларов США) и станет компенсацией морального ущерба одному из судей.

Подсудимых обвиняют в оскорблении представителей судейского корпуса страны с трибуны парламента, в телевизионных выступлениях и соцсетях.

Источник: Псковская Лента Новостей



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